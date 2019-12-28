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28.12.2019 14:08
Рубрика: В мире

Почему Макрон не поздравил соотечественников с Рождеством

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
Французы, а в первую очередь ряд политиков правого толка, обратили внимание на то, что президент Эмманюэль Макрон в этом году не поздравил соотечественников с католическим Рождеством.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Разобраться с этой ситуацией взялась специальная служба парижской газеты Liberation, которая занимается проверкой тех или иных новостей. Она так и называется, правда, почему-то по-английски - Check.news.fr. Так вот "службисты" выяснили, что в прошлом и позапрошлом годах вместе с супругой Брижит Эмманюэль Макрон публиковал короткие, не более десятка слов, сообщения на этот счет в социальных сетях.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Они также вспомнили, что президент разделял с мусульманской общиной Франции "ифтар" - традиционное вечернее застолье на во время месяца Рамадан. Причем упоминание об этом встречается в его аккаунте Twitter единственный раз 20 июня 2017 года.

Что касается этого года, то Рождество в его аккаунте, сообщает Liberation, упоминалось накануне праздника лишь в связи с праздничным ужином, который Эмманюэль Макрон разделил с французскими военными, находящимися в Африке - в Кот-д"Ивуаре. Такова традиция французских президентов, и Макрон здесь не исключение, Рождество отмечать с офицерами и солдатами, выполняющими миссии за пределами страны.

Так почему же все-таки Макрон в этом году воздержался от рождественских пожеланий? Ответ на этот вопрос дали в Елисейском дворце. По словам его представителя, президент готовит большое поздравление в канун Нового года, которое должен озвучить, как это было и ранее, 31 декабря. Ожидается, что в этом выступлении он изложит свое отношение к пенсионной реформе, которая воспринята многими французами в штыки, а также к забастовкам, что будоражат Францию вот уже свыше трех недель.

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