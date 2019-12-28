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28.12.2019 17:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около 13% офисных служащих, которые работают более 40 часов в неделю, чаще страдают от высокого артериального давления, включая и скрытую форму гипертонии. К такому заключению пришли ученые из университета Лаваля (Канада). Исследование опубликовано в журнале Hypertension.

Стресс и недостаточное время для восстановления сил пагубно отражаются на сердце - это факт, который всем известен. Исследования показывают, что и хроническое недосыпание может удвоить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: iStock
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья

Команда Ксавье Трюдела обнаружила еще одну причину возникновения гипертонии. Как показывают результаты их работы, продолжительность рабочего времени существенно влияет на артериальное давление.

К такому выводу они пришли, изучив режим работы и состояние здоровья 3500 офисных служащих государственных учреждений Квебека. Каждое утро в течение пяти лет участникам эксперимента измеряли артериальное давление. Кроме этого, монитор, который носили испытуемые, показывал давление каждые 15 минут.

Ученые сравнили артериальное давление сотрудников, которые работали более 40 часов в неделю, с давлением тех, кто трудился 35 часов.

Выяснилось: мобильные устройства измерения артериального давления зарегистрировали скрытую гипертонию примерно у 13% участников эксперимента. Повышение артериального давления неоднократно возникали в течение дня, но не были зафиксированы специалистом во время утреннего измерения.

Фото: Photoxpress
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Закономерным оказался и факт: если продолжительность работы существенно увеличивалась, увеличивался и риск замаскированной гипертонии. По данным исследователей, у тех, кто работал 49 часов в неделю, вероятность такого риска увеличивалась до 70%, а риск клинической гипертонии - на 66%; при работе 41-48 часов в неделю - на 54% и 42% соответственно. Причем эта связь была примерно одинаковой и для мужчин, и для женщин.

"Полученные данные могут быть объяснены рабочим стрессом, особенно сочетанием высоких требований и небольшой свободы выбора, - говорит Трюдел. - Но имеют значение и другие факторы, связанные с работой. Важно помнить, что слишком долгое рабочее время может навредить здоровью сердца".

Поэтому, говорят исследователи, те, кто регулярно работает более 40 часов в неделю, должны особенно внимательно следить за своим здоровьем. И чтобы убедиться в отсутствии скрытой гипертонии, рекомендуется обратиться к врачу и сделать 24-часовой мониторинг артериального давления. Однако было бы еще лучше, считает Трюдел, сократить рабочее время до 40 часов в неделю.

Общество Здоровье Экономика Работа

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