Подписан закон о приватизации и преобразовании унитарных предприятий

Унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, приватизируют или преобразуют в бюджетные учреждения в течение пяти лет.

Изменения были внесены в законы о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и о защите конкуренции.

Применяется такое требование лишь к конкурентным рынкам, то есть там, где действует множество субъектов. Это такие сферы как сделки с недвижимостью, аренда, торговля, пояснили "Российской газете" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Наличие унитарных предприятий на конкурентных рынках оказывает негативное влияние на конкуренцию и, зачастую, ведет к их монополизации. Деятельность ГУПов и МУПов непрозрачна, что может приводить к злоупотреблениям", - подчеркивает заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Принятие законопроекта позволит преобразовать унитарные предприятия в полноценные субъекты рыночного оборота, обеспечить прозрачность их деятельности и повысить эффективность управления государственным имуществом, отмечает он. Также в результате будет создана действенная система мотивации менеджмента предприятия на достижение максимального экономического результата.

Реорганизацией унитарных предприятий должны заняться сами их собственники. Если они этого не сделают в обозначенный срок, унитарное предприятие может быть ликвидировано по судебному иску ФАС.

По состоянию на 1 января 2019 года в Российской Федерации было зарегистрировано 16,87 тысячи унитарных предприятий. Причем по сравнению с данными за 1 января 2013 года их количество выросло на 49 процентов. В сферах с развитой конкуренцией работают 38 процентов таких предприятий, отмечают в ФАС. То есть преобразовать в итоге потребуется около 6,4 тысячи предприятий.