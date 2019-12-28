Подписан закон о приватизации и преобразовании унитарных предприятий

Новости

"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх" 19:20
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной 19:02
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания 18:21
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР 18:12
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями 18:00
Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 17:53
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 17:39
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 17:37
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 17:32
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 17:27
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 17:26
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму 17:03
Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы 16:55
В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри 16:53
На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг 16:38
Раскрыт секрет выбора сладких мандаринов 16:34
Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности 15:51
В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа 15:44
Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году 15:29
Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 15:09
На Украине нашли "кладбище" желтых "Запорожцев" 15:01
В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу 14:58
Олег Басилашвили прокомментировал смерть Галины Волчек 14:56
Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове 14:44
Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 18:48
Рубрика: Экономика

Подписан закон о приватизации и преобразовании унитарных предприятий

Текст: Евгений Гайва
Унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, приватизируют или преобразуют в бюджетные учреждения в течение пяти лет.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Изменения были внесены в законы о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и о защите конкуренции.

Фото: Александр Корольков
В сфере ЖКХ введут запрет на создание новых унитарных предприятий

Применяется такое требование лишь к конкурентным рынкам, то есть там, где действует множество субъектов. Это такие сферы как сделки с недвижимостью, аренда, торговля, пояснили "Российской газете" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Наличие унитарных предприятий на конкурентных рынках оказывает негативное влияние на конкуренцию и, зачастую, ведет к их монополизации. Деятельность ГУПов и МУПов непрозрачна, что может приводить к злоупотреблениям", - подчеркивает заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Принятие законопроекта позволит преобразовать унитарные предприятия в полноценные субъекты рыночного оборота, обеспечить прозрачность их деятельности и повысить эффективность управления государственным имуществом, отмечает он. Также в результате будет создана действенная система мотивации менеджмента предприятия на достижение максимального экономического результата.

Правительство предложило запретить создание унитарных предприятий

Реорганизацией унитарных предприятий должны заняться сами их собственники. Если они этого не сделают в обозначенный срок, унитарное предприятие может быть ликвидировано по судебному иску ФАС.

По состоянию на 1 января 2019 года в Российской Федерации было зарегистрировано 16,87 тысячи унитарных предприятий. Причем по сравнению с данными за 1 января 2013 года их количество выросло на 49 процентов. В сферах с развитой конкуренцией работают 38 процентов таких предприятий, отмечают в ФАС. То есть преобразовать в итоге потребуется около 6,4 тысячи предприятий.

Экономика Бизнес Правительство ФАС Буква закона

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма