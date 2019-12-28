Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ) и вызвавший массовые протесты в стране, сообщает телеканал RTCG.

В соответствии с документом, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено государству.

Принятый законопроект предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на пятницу. Документ рассматривался без оппозиции. Парламентарии были выпровожены из зала заседаний и задержаны полицией якобы за неповиновение властям. Во многих городах Черногории прошли массовые протесты против принятия закона.