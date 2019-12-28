Президент подписал закон о повышении МРОТ

С нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится почти на тысячу рублей.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Если в 2019 году его размер составлял 11 280 рублей, то в этом году его размер будет 12 130 рублей.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. Так как прожиточный минимум каждый год меняется, каждый раз должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на год. Коснется повышение МРОТ почти четырех миллионов работников.