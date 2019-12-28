Президент подписал закон о повышении МРОТ

Новости

Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 17:53
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 17:39
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 17:37
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 17:32
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 17:27
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 17:26
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму 17:03
Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы 16:55
В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри 16:53
На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг 16:38
Раскрыт секрет выбора сладких мандаринов 16:34
Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности 15:51
В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа 15:44
Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году 15:29
Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 15:09
На Украине нашли "кладбище" желтых "Запорожцев" 15:01
В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу 14:58
Олег Басилашвили прокомментировал смерть Галины Волчек 14:56
Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове 14:44
Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения 14:31
Рейс Екатеринбург - Симферополь возвращается в аэропорт из-за неисправности 14:30
Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали 14:20
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы 14:12
Корабельный состав ВМФ обновляют с опережением графиков 14:11
Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой в день годовщины его смерти 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 17:51
Рубрика: Экономика

Президент подписал закон о повышении МРОТ

Текст: Марина Гусенко

С нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится почти на тысячу рублей.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, кому в 2020 году повысят зарплату

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Если в 2019 году его размер составлял 11 280 рублей, то в этом году его размер будет 12 130 рублей.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. Так как прожиточный минимум каждый год меняется, каждый раз должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на год. Коснется повышение МРОТ почти четырех миллионов работников.

Экономика Работа Зарплата Экономика Пенсии и пособия Президент

Главное сегодня

В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма