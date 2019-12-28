Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии

В стране появилось "вино России", а винодельческую продукцию отнесли к сельскохозяйственной. Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Он станет базовым для отрасли. К субъектам виноделия и виноградарства отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

В законе закреплено определение вина как пищевой алкогольной сельскохозяйственной винодельческой продукции с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, которая должна быть получена только в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла.

"Вино России" - новое определение, которого раньше не было в законодательстве. Это различные вина, полностью произведенные из винограда, который был выращен на территории России. Причем, в магазинах на полках с вином из отечественного винограда должна быть соответствующая надпись.

В законе также установлены определения фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции.

Кроме того, законодательно закреплены особенности маркировки и продажи вина в рознице. Производители должны будут указывать сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино. Если в напитке крепостью не более 22 процентов помимо вина содержатся другие ингредиенты, то он обозначается как винный напиток и должен размещаться в розничной торговле отдельно от вина.