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28.12.2019 19:35
Рубрика: Экономика

Президент разрешил жителям частных домов обеспечивать себя электроэнергией

Текст: Сергей Тихонов
Теперь любой владелец частного дома имеет право не только обеспечивать себя электроэнергией, но также продавать в сеть ее излишки. Владимир Путин подписал закон, официально закрепив новое понятие - объекты микрогенерации. Под ними подразумеваются как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), например, солнечная панель, так и традиционная энергетика, например, дизельный генератор. Возможны и комбинированные решения, сочетающие, к примеру, дизель и ветроустановку. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Объем выдачи электроэнергии в сеть не сможет превышать 15 кВт. Учитывая, что в первую очередь микрогенерация должна обеспечить энергией частный дом, едва ли ее излишки смогут превысить 15 кВт. Ведь речь идет не о частной электростанции, а именно об излишках электроэнергии, выработанной для личного пользования. Также ограничение в 15кВт вызвано соображениями обеспечения безопасности потребителей и энергосистемы.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В Минэнерго "РГ" пояснили, что подключение объектов микрогенерации к электросетям и их учет будет упрощенным. "Но конкретные параметры будут определены позже, в рамках разработки подзаконных нормативных правовых актов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Порядок выплат за переданную в сеть электроэнергию будет также максимально упрощен. "Расчет будет происходить в конце каждого месяца, как и обычные расчеты граждан с гарантирующими поставщиками электроэнергии", - пояснили в Минэнерго.

Закон должен способствовать развитию распределенной генерации и работать на повышение надежности энергосистем. Кроме того, развитие микрогенерации позволит сгладить пиковые часы потребления и сократить затраты на энергопотребление.

У специалистов, впрочем, к закону остались вопросы. Во многих странах микрогенерацию стимулируют "зелеными тарифами": отдаваемая в сеть энергия, полученная с использованием микрогенерации ВИЭ, покупается энергокомпаниями по более высокой цене, чем они продают электричество потребителям. Разницу компенсирует государство. В России по такому пути не пошли. Излишки энергии объектов микрогенерации будут приобретаться по средневзвешенным ценам оптового рынка. По мнению экспертов, это понизит стимулирующий эффект принятого закона для продвижения ВИЭ, особенно учитывая высокую стоимость солнечных панелей и ветроустановок.

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