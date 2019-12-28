Путин подписал закон о новых механизмах расселения аварийного жилья

"Новые нормы по расселению аварийного жилого фонда позволяют предложить людям максимально гибкий набор мер государственной поддержки. Кроме того, у регионов появится возможность расходовать федеральные средства на строительство маневренного и наемного жилья, которое сейчас практически отсутствует", - пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"В основном остается прежний порядок переселения граждан из аварийных домов, - говорит зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. - В частности, граждане могут по согласованию сторон выбрать либо переселение в другую квартиру, либо взять выкупную стоимость жилья. Но выкупная стоимость формируется теперь, исходя из рыночной стоимости не только самого жилого дома, но и участка под ним".

Предполагается, что выплаты расселяемым жителям в некоторых регионах заметно увеличатся - аварийное помещение зачастую стоит копейки, а вот участок может быть весьма дорогим. Те, кто приобрел квартиры в доме, ранее уже признанном аварийным, имеют право на выплату возмещения в размере, не превышающем затраты на приобретение этого жилья.

Разрешается теперь переселять жильцов аварийных домов в маневренный фонд, но не более чем на два года. "Этот срок вызвал дискуссию среди депутатов Госдумы, - отмечает Качкаев. - Но именно за это время в соответствии с действующими нормативами можно построить многоквартирный дом - от согласования его проектной документации до ввода в эксплуатацию".

Граждане, проживающие в аварийных домах (но только если аварийное жилье является у них единственным), также смогут получать субсидии - на приобретение другого жилья или на возмещение части процентов по ипотеке. Такие меры поддержки вправе установить регион.

Законом также предусмотрен мотивационный механизм для привлечения инвесторов в проекты развития застроенных территорий. "Речь идет о предоставлении субсидии для тех застройщиков, которые захотят участвовать в программе. Они смогут компенсировать 25% затрат на расселение граждан. Такой подход к решению проблемы с расселением аварийных домов сэкономит 75% бюджетных средств", - поясняют в минстрое.

При этом установлено, что средства Фонда содействия реформированию ЖКХ можно будет направлять на строго целевое использование земельных участков под расселенными домами. На освободившейся территории разрешается возводить дома, которые строят за счет бюджета или по договору о развитии застроенной территории. Можно будет также размещать здесь объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования, обустраивать места для занятий спортом, парки и скверы и т. п. Это сделано для того, чтобы решения об аварийном состоянии дома, который на самом деле, быть может, еще весьма крепкий, не принимались под давлением недобросовестных застройщиков, желающих построить на этом месте, например, торговый центр.

В то же время в окончательный вариант поправок не вошло положение о возможности выделения в отдельные подпрограммы капремонта тех домов, чей физический износ около 70%, а также тех, стоимость капремонта в которых в пересчете на квадратный метр значительно выше, чем в других домах (это, например, старенькие двухэтажки). Предполагалось, что в этих зданиях капремонт пойдет по особым правилам: будут проводиться только самые первоочередные работы, но ремонта наиболее "прохудившихся" систем можно будет дождаться гораздо быстрее, чем сейчас. Однако с введением этого положения решено было повременить - одной из причин стало предположение ряда СМИ о повышении в связи с этим взносов на капремонт. В минстрое заверили, что повышать взносы в связи с этими поправками не предполагалось. Но, как сказал недавно на пресс-конференции министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, в ближайшее время министерство не будет касаться нормативного регулирования капремонта. Программа, по его словам, требует определенной доработки, но в первую очередь, ведомство займется "техническими" вопросами, которые нужно решить в рамках действующего законодательства.