Путин подписал закон о передаче ГИС ЖКХ в ведение Минстроя

Минстрой получает функции заказчика ГИС ЖКХ. Ведомство стало ответственным за координацию работ по эксплуатации и модернизации системы. Предполагается, что это даст возможность Минстрою аккумулировать информацию о состоянии этой сферы и положительно повлияет на регулирование в области ЖКХ. Также ведомство сможет более полно отвечать на обращения граждан и организаций.

ГИС ЖКХ включает информацию о жилищном фонде, о стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, о работах по содержанию и ремонту общего имущества, о размере платы за жилье и коммунальные услуги, размере задолженности. Система объединяет данные от более чем 100 тысяч пользователей. Здесь хранятся сведения о более чем миллиарде платежей, о 1,5 миллионах домов, более 100 миллионах лицевых счетов.

Однако, как отмечает депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, при проектировании и создании системы не полностью учитывались полномочия и потребности региональных органов власти, муниципальных органов управления, интересы участников рынка. "В системе не реализованы сервисы, которыми могли бы воспользоваться участники сферы ЖКХ для реализации своих повседневных задач. Действующая модель накопления данных, централизованная на федеральном уровне, не стимулирует уменьшение бумажного документооборота и не создает предпосылок для цифровизации отрасли, - считает Качкаев. - Она слишком громоздка, тяжеловесна и неповоротлива, не справляется с потоком вводимой информации, что не позволяет нам с вами пользоваться этим информационным ресурсом в повседневной жизни". По словам депутата, поскольку очевидно, что только Минстрою понятна специфичность сложного функционирования отрасли ЖКХ, и было принято решение о передаче ему функций заказчика. Предполагается, что это позволит изменить алгоритм работы технологического наполнения системы для ее успешного функционирования.