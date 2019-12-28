Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок ввоза на территорию РФ конкретных партий незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.

Документ разрешает ввозить в Россию в порядке, определенным правительством, конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.

Основанием для ввоза препаратов будет служить заключение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности применения иных зарегистрированных лекарственных препаратов у конкретного пациента.

Закон разработан правительством, его принятию предшествовали несколько случаев задержания матерей, которые заказывали для своих тяжело больных детей не зарегистрированные в России препараты, например, противосудорожные.

Тема подобных лекарств поднималась и на большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Глава государства высказался за то, чтобы у граждан была возможность получать иностранные препараты, если в этом есть необходимость.