Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном о работе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России.

Оргнабор - это когда трудовые мигранты приезжают в страну не в поисках работы, а на конкретное рабочее место, им заранее известны условия труда, размер оплаты, а работодатель заранее имеет представление, что за люди и с какой квалификацией будут им наняты. Таким образом при правильной организации оргнабора он взаимовыгоден всем участникам процесса.

Соглашение предусматривает возможность комплексной подготовки жителей Таджикистана у себя на родине к труду в России. Так, специальные уполномоченные органы Таджикистана должны будут информировать своих граждан о возможности трудоустройства в порядке оргнабора; подбирать кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы. Заниматься профподготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кандидатов; согласовывать с российскими работодателями кандидатов на трудоустройство и проекты трудовых договоров; контролировать состояние здоровья кандидатов, организовывать их проезд к месту трудоустройства и назад, проверять, не находятся ли они в международном розыске, и нет ли у них других препятствий для въезда в Россию.

Приехав в нашу страну, работникам придется, как и всем остальным гастарбайтерам, покупать патенты, чтобы их труд тут был легальным, сдавать экзамен по русскому языку, проходить медкомиссию.