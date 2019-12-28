Путин упростил получение информации о льготах

Президент подписал закон об информировании о положенных льготах. Гражданин сам сможет выбрать подходящий ему вариант получения информации: через портал госуслуг, единый колл-центр или посетив учреждение.

Благодаря новому закону даже жители самых труднодоступных районов смогут получить полную и оперативную информацию о мерах господдержки в разных жизненных ситуациях: при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста. Теперь не придется далеко ехать, а затем ходить по кабинетам, чтобы это выяснить.

Закон будет способствовать и эффективности бюджетного планирования.