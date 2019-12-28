Путин упростил запись в детсады

Процедура, связанная с электронной записью в детские дошкольные учреждения, будет проще и сэкономит родителям время и силы.

Согласно подписанным президентом поправкам в закон об образовании, общая очередь будет формироваться с использованием данных региональных информационных систем путем распределения. Это гарантирует равный доступ к системе всех граждан страны вне зависимости от региона, где они проживают. Законопроект был внесен правительством во исполнение поручений главы государства и одобрен обеими палатами парламента.

Родители смогут получить сведения о номере заявления, статусе и прочую предусмотренную законодательством информацию на едином федеральном или на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

В федеральную систему из регионов будут поступать, в частности, данные о численности ребят в детсадах, а также количестве тех, кто нуждается в получении мест; о самих дошкольных учреждениях.