Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии

С 1 января 2020 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, устанавливается продолжительностью в 258 месяцев.

Как уточняет Пенсионный фонд России, накопительная пенсия - это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Такой вид пенсии формируется у россиян 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был они сделали выбор в ее пользу.

В Минтруде напоминают, что изменение пенсионного возраста на получение накопительной пенсии не повлияло. Ее начинают выплачивать женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин после назначения пенсии составляет более 26 лет, а мужчин - более 16 лет. На 2019 год был установлен период выплаты накопительной пенсии в 252 месяца, в 2020 году он вырастет до 258 месяцев. Прежде всего это связано с увеличением продолжительности жизни населения. В последнем прогнозе Росстата продолжительность жизни мужчин и женщин увеличивается в среднем на 0,36 года ежегодно. К 2035 году она достигает 79,1 года.