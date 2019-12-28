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28.12.2019 19:26
Рубрика: Экономика

Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии

Текст: Ольга Игнатова
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С 1 января 2020 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, устанавливается продолжительностью в 258 месяцев.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Как уточняет Пенсионный фонд России, накопительная пенсия - это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Такой вид пенсии формируется у россиян 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был они сделали выбор в ее пользу.

В Минтруде напоминают, что изменение пенсионного возраста на получение накопительной пенсии не повлияло. Ее начинают выплачивать женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин после назначения пенсии составляет более 26 лет, а мужчин - более 16 лет. На 2019 год был установлен период выплаты накопительной пенсии в 252 месяца, в 2020 году он вырастет до 258 месяцев. Прежде всего это связано с увеличением продолжительности жизни населения. В последнем прогнозе Росстата продолжительность жизни мужчин и женщин увеличивается в среднем на 0,36 года ежегодно. К 2035 году она достигает 79,1 года.

Экономика Пенсии и пособия Изменение пенсионного законодательства Буква закона

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