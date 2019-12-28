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28.12.2019 16:34
Рубрика: Экономика

Раскрыт секрет выбора сладких мандаринов

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Качество и вкус мандаринов нельзя определить по их запаху. Ориентироваться нужно на цвет и форму фруктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: iStock
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Специалисты из столичной госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дают следующие советы. Во-первых, фрукт не должен легко проминаться пальцем. Это говорит о плохом качестве, скорее всего такой мандарин уже "с гнильцой". Во-вторых, абсолютно ничего не говорят о качестве и листочки на мандаринах - при выборе лучше всего сразу исходить из сорта.

Так, например, сатсума - это сладкий сорт без семян и с тонкой кожурой. Узнать их на прилавке можно по ярко-оранжевому цвету. У танжеринов цвет оранжево-красный, у них тоже нет семян. По сравнению с сатсумой они более мелкие и имеют приплюснутую форму. Клементины уже с семенами, но зато легко чистятся. О вот очистить минеолу куда сложнее, но эти мандарины гораздо слаще.

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