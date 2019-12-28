Новости

В Москве на Тверскую привезли снег 28.12.2019
Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже 28.12.2019
Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря 28.12.2019
Молочный шоколад с низким содержанием сахара создали в Великобритании 28.12.2019
Рыбоводы получат земельные участки 28.12.2019
"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх" 28.12.2019
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной 28.12.2019
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания 28.12.2019
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР 28.12.2019
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями 28.12.2019
Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 28.12.2019
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 28.12.2019
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 28.12.2019
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 28.12.2019
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 28.12.2019
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 28.12.2019
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму 28.12.2019
Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы 28.12.2019
В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри 28.12.2019
На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг 28.12.2019
Раскрыт секрет выбора сладких мандаринов 28.12.2019
Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности 28.12.2019
В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа 28.12.2019
Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году 28.12.2019
Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 28.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 23:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве на Тверскую привезли снег

На Тверскую улицу в Москве привезли искусственный снег. Он будет использован для создания здесь горки для сноуборда.

"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице", - приводит радиостанция "Говорит Москва" слова первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Фото: istock
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет снег

Он пояснил, что снег на Тверскую привезли с катков, в частности, с того, что обустроен на территории ВДНХ.

"Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот ее и привезли", - сказал Немерюк.

Аналогичная горка, по его словам, уже работает на Арбате. Ранее стало известно, что снег завезли и в "Зарядье". "У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели", - сообщила пресс-служба учреждения.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма