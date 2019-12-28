В Москве на Тверскую привезли снег

Тверская сейчас >>>>> pic.twitter.com/5ieYXC5fyU — С В А 💻 Watch (@Valerasnickers) December 28, 2019

На Тверскую улицу в Москве привезли искусственный снег. Он будет использован для создания здесь горки для сноуборда.

"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице", - приводит радиостанция "Говорит Москва" слова первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Он пояснил, что снег на Тверскую привезли с катков, в частности, с того, что обустроен на территории ВДНХ.

"Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот ее и привезли", - сказал Немерюк.

Аналогичная горка, по его словам, уже работает на Арбате. Ранее стало известно, что снег завезли и в "Зарядье". "У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели", - сообщила пресс-служба учреждения.