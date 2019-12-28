Более 200 тонн пшеницы сожгли в Амурской области

Из-за фузариоза - опасного грибкового заболевания, которым была заражена пшеница, - в Приамурье уничтожено 240 тонн этого зерна, сообщается на сайте областного управления Россельхознадзора.

Превышение показателей по грибковому заболеванию растений было выявлено при проверке качества и безопасности зерна на одном из предприятий области специалистами управления Россельхознадзора по Амурской области.

Даже повторные исследования, проведенные на предприятии спустя некоторое время, показали, что пшеница заражена. Менеджмент предприятия принял решение уничтожить партию.