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28.12.2019 07:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 200 тонн пшеницы сожгли в Амурской области

Текст: Ольга Журман

Из-за фузариоза - опасного грибкового заболевания, которым была заражена пшеница, - в Приамурье уничтожено 240 тонн этого зерна, сообщается на сайте областного управления Россельхознадзора.

Фото: istockphoto.com
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Превышение показателей по грибковому заболеванию растений было выявлено при проверке качества и безопасности зерна на одном из предприятий области специалистами управления Россельхознадзора по Амурской области.

Даже повторные исследования, проведенные на предприятии спустя некоторое время, показали, что пшеница заражена. Менеджмент предприятия принял решение уничтожить партию.

Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минсельхоз Россельхознадзор ДФО Амурская область

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