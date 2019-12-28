Чиновникам Приморья напомнили о запрете получать подарки

Перед Новым годом государственным гражданским служащим Приморья напомнили о запрете получать подарки, информирует пресс-служба администрации края.

Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений сообщает, что все госслужащие об этом правиле знают, поскольку с ним их знакомят при приеме на работу. Иначе получение подарков на служебном месте может быть интерпретировано как взятка.

Подарки нельзя получать даже во внеслужебное время от лиц, в отношении которых осуществляется функции госуправления.

"Воздержаться стоит от безвозмездного получения услуг, имущества, в том числе и во временное пользование", - добавили в департаменте.

А вот на протокольных мероприятиях подарки получать можно, но и они подлежат сдаче, иначе это будет расценено как нарушение запрета. Игнорирование этих требований может повлечь увольнение госслужащего, как минимум, в связи с утратой доверия.