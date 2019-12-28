Экспорт необработанной древесины из ДФО упал на четверть

По итогам 9 месяцев 2019 года экспорт необработанной древесины из Дальневосточного федерального округа снизился на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%.

"Это значительное повышение экспортных пошлин на необработанную древесину, такие меры направлены на повышение степени переработки дерева в России, увеличение объемов прибавочной стоимости в стране, создание рабочих мест. Есть ряд обращений от коллег, которые у нас занимаются лесным бизнесом, что что-то надо смягчить, растянуть сроки. Отмечу сразу - менять мы ничего не будем. Постановление Правительства РФ принято. О нем участники рынка знали, в течение двух лет было время предпринять соответствующие меры для модернизации производств. Мы будем помогать лесопромышленникам, которые нас услышали и стали работать над повышением степени переработки древесины на территории РФ", - отметил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке.

В декабре 2017 года было принято постановление правительства об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину (с 25 до 40% в 2019 году, до 60% в 2020 году и до 80% в 2021 году). На совещании рассматривалась возможность снижения ставки таможенной пошлины в рамках тарифной квоты с 13% до 6,5%. Действующий механизм расчета квоты основывается на "историческом принципе": квота фиксированного объема 4 млн кубометров распределяется пропорционально между лесопроизводителями, в структуре экспорта которых продукция деревообработки составляет более 40%.

Минпромторг предлагает снизить пошлину на вывоз кругляка дальневосточных пород древесины в 2020 году с 13% до 6,5%, а также вывести из-под экспортной квоты низкосортную балансовую древесину и установить на нее ставку 0%. Министерство подготовило проект постановления, который был направлен в правительство 22 ноября. "Мы предлагаем, во-первых, снижение ставки вывозной пошлины на вывоз круглого леса дальневосточных пород древесины в 2020 году с 13% до 6,5%. Снижение ставки предлагается для предприятий, которые создали перерабатывающие мощности, а также экспортерам продукции лесопереработки", - рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (цитата по ТАСС). Кроме того, предлагается "вывести из-под квоты низкосортную балансовую древесину и установить на нее ставку вывозной таможенной пошлины 0%".

На совещании обсуждался оказания государственной услуги по выдаче сертификата "СИТЭС". Представители компаний лесопромышленного комплекса считают, что регламент вводит избыточные и ухудшающие положение экспортеров в ДФО требования. В частности, устанавливается перечень дополнительных документов необходимых для получения разрешения "СИТЭС", в том числе акт осмотра мест рубок. Данный акт составляется лесничеством в течение трех месяцев после окончания рубки. При этом, согласно правилам заготовки древесины, срок от начала до завершения рубки может составлять до 24 месяцев. Такой акт осмотра мест рубок не является документом, подтверждающим легальность заготовки древесины.

Представители компаний высказали мнение, что частые изменения законодательства отталкивают инвесторов от вложений в развитие лесной отрасли и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Среди таких трудностей - непрогнозируемое ежегодное повышение арендной платы за лесной участок, введение запретов на заготовку отдельных видов древесины, изменение таможенного законодательства.

По словам Юрия Трутнева, "важно, чтобы меры по повышению таможенных пошлин на круглый лес и другие меры приводили к повышению объемов переработки древесины в России, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы создавалась прибавочная стоимость, чтобы мы здесь, в России, работали с нашим лесом". "Этот процесс пошел. Уже сегодня мы фиксируем рост объемов вывоза переработанной древесины, готовых изделий из дерева. Но мы видим, что людям, инвестирующим деньги в строительство производств по переработке леса, надо помогать. Будем заниматься и механизмом совершенствования предоставления квот, посмотрим объем изъятия. Важным вопросом является принципы выделения лесных участков. Пока процесс не всегда прозрачен: достаточно долго тянутся процедуры, не всегда видна корреляция между тем, что инвестор создает предприятие и выделением под это предприятие ему лесного участка. Со всем этим будем разбираться. В достаточно короткий срок постараемся навести порядок", - сказал он.

На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда страны (556,2 млн га, 49%) и третья часть российских запасов древесины (24,6 млрд кубометров, 31%), при этом здесь заготавливается менее 9% древесины от общего объема заготовки в стране (21 из 238 млн кубометров).

В ДФО внедряется новая система управления лесным комплексом и создается интернет-сервис для инвесторов "Лесвосток.рф". Как пояснил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, эксперимент направлен на создание условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной. Предусмотрено, в том числе, создание автоматизированной информационной системы по распределению лесных участков, управлению и контролю цепочек сделок с древесиной, совершению сделок с древесиной через электронную биржу (интернет-сервис). Создаваемый интернет-ресурс - это инструмент для инвестора по выбору лесного участка посредством электронного аукциона, позволяющий перевести все взаимодействие государства и бизнеса в электронный формат.

Предполагается, что интернет-сервис для инвесторов "Лесвосток.рф" будет состоять из четырех основных блоков. Первый блок - открытая интерактивная карта с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, на которой любой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив, и отправить заявление о предоставлении участка в пользование в уполномоченный орган через электронный документооборот. Второй блок - открытая электронная торговая площадка для распределения прав пользования лесными участками через аукцион. Такая площадка заменит закрытые и непрозрачные механизмы выделения участков. Третий блок - электронная биржа товаров и услуг. Обязательное использование биржевых механизмов позволит сформировать прозрачные индикативы цен на продукцию и услуги лесного комплекса. Четвертый - цифровой паспорт древесины - ядро интернет-сервиса, обеспечивающее мониторинг всего жизненного цикла древесины и продуктов ее переработки. "Реализация проекта позволит снизить сроки предоставления лесных участков в 3 раза, ввести электронный контроль, исключающий влияние человеческого фактора, за статусом древесины на этапах заготовки, транспортировки, переработки и реализации, перейти от контроля за площадью к контролю за объемными показателями, обеспечить прозрачность сделок с древесиной и создание индикативов цен. Эксперимент начнется со следующего года", - рассказал Алексей Чекунков.

Во Владивостоке 24 декабря успешно прошли первые торги древесиной на российской бирже с расчетами в рублях. Они были организованы санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. На экспорт было реализовано 530 кубометров пиломатериалов. Биржевые торги лесоматериалами на экспорт являются составной частью работы по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры в целях создания условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности на территории ДФО.

Эксперимент в лесной сфере предполагает корректировку нормативно-правовой базы, регулирующей отношения, связанные с использованием лесов в ДФО, а также на отношения, связанные с оборотом древесины и продуктов ее переработки. Минвостокразвития России и ФРДВ подготовлен проект Федерального закона о проведении эксперимента. Юрий Трутнев поручил ускорить согласование проекта федерального закона. "До конца января нужно согласовать документ", - подытожил вице-премьер.

Также вице-премьер поручил Минпромторгу, ФРДВ, Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта повторно провести анализ лесопромышленного комплекса и выработать общие предложения по внедрению мер поддержки для отрасли. "Мы должны создавать все условия для того, чтобы предприятия переходили на более глубокую переработку леса и этот процесс шел максимально эффективно, быстро и безболезненно для рынка. Это надо распространить и на скорость административных процедур, надо убирать лишние барьеры. Процедуры должны быть прозрачными. Не должно быть субъективных решений чиновников", - заявил Юрий Трутнев.