Главный приз премии Якутии вручен фильму "Надо мною солнце не садится"

"Чыпчаал" - главный приз первой кинопремии Якутии за достижения в кинопроизводстве вручен создателям фильма "Надо мною солнце не садится", передает ТАСС со ссылкой на председателя якутского республиканского отделения Союза кинематографистов РФ Алексея Романова.

"Чыпчаал" переводится с якутского как "вершина творчества". Ранее кинолента режиссера Любови Борисовой получила приз зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля и приз XXII Шанхайского международного кинофестиваля. В фильме поднимается тема взаимоотношений и взаимопонимания разных поколений живущих рядом с друг другом людей.

Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике производится восемь - десять фильмов в год. С 2010-го выпущено 95 художественных фильмов.