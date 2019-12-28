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28.12.2019 04:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Текст: Ольга Журман

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Постановление о субсидировании процентных ставок подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Теперь часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством. Иными словами, как объясняет заместитель директора департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития РФ Денис Юдин, процентная ставка будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центробанка. Чтобы воспользоваться льготным кредитом общая стоимость инвестиционного проекта получателя должна составлять не менее 30 и не более 1500 миллионов рублей.

Инициативу назвал важной министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. "Теперь инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках. А банки, предоставляющие такой кредит - необходимую федеральную субсидию", - резюмировал он.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Председатель Правительства ДФО Господдержка малого бизнеса

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