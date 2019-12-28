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28.12.2019 16:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы

Текст: Варвара Карпеева

Российские федеральные театры и филармонии приглашают зрителей на специальные праздничные концерты и программы. Причем запоминающиеся встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой готовят не только для детей, но и для взрослых.

Фото: iStock
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Веру в чудо во Владивостоке начали поддерживать в цирке - на новом шоу "Елка в цирке". А в местном Театре имени М. Горького в новогодней афише - инсценировки всех самых добрых сказок: "Аленький цветочек", "Спящая красавица", "Волшебная лампа Аладдина", "Белоснежка и семь гномов", "Золушка".

Северо-Кавказская государственная филармония В. И. Сафонова дарит новогоднее настроение на музыкальном спектакле "Морозко". А на сцене Государственной филармонии Кузбасса играют "Сказку о времени".

Во Владикавказе в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Владимира Тхапсаева, в Русском академическом театре имени Евгения Вахтангова и в театре юного зрителя "Саби" проходят детские театрализованные представления.

В Ярославле Российский государственный академический театр им. Федора Волкова приглашает на "Новогодний карнавал" для взрослых - спектакль-концерт с конкурсами и призами. В Новосибирском театре оперы и балета новогодняя классика - балет "Щелкунчик".
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В Петербурге на сцене Мариинского театра состоится концерт на тему таких музыкальных сказок, как "Фея кукол", "Щелкунчик", "Спящая красавица".

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк открывает новогодние представления премьерой шоу "13 месяцев. Волшебные фонтаны" по сказке Самуила Маршака.

В Москве на сцене Большого театра новогодним концертом дирижирует Павел Клиничев, ведущие солисты исполнят фрагменты известных отечественных и зарубежных оперетт.

МХАТ им. Горького показывает свою версию "Снежной королевы". Малый театр -"Путешествие в мир театрального волшебства", который с 28 декабря по 8 января будет предварять спектакли "Золушка" и "Снежная королева".

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