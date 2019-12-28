В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов. Это уже второй их побег - первый был совершен в ноябре.

Как уточнили ТАСС в МВД Забайкальского края, один из сбежавших был осужден за убийство, а второй - за кражу. Сейчас их разыскивает полиция.

Больницей, тем временем, заинтересовалась краевая прокуратура. После первого побега ведомство уже проводило проверку - оказалось, что охрана в учреждении осуществлялась собственными силами, необходимых инженерно-технических средств на объекте не было. В результате виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а непосредственно обеспечивающих охрану работников уволили.

После повторного побега прокуратура решила добиваться от больницы обеспечения надлежащей охраны в судебном порядке. Кроме того, ведомство по результатам новой проверки рассмотрит вопрос о принятии мер и в отношении регионального Минздрава.