Бойкова - Козловский впервые стали лучшей парой России

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Для питерских спортсменов, которые тренируются у Артура Минчука и знаменитой Тамары Москвиной, это первая победа на национальном первенстве в карьере.

Бойкова и Козловский по сумме двух программ набрали 233,66 балла, опередив чемпионов Европы и призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову и Владимира Морозова (233,19). Спортсмены, которые тренируются в США у Марины Зуевой, лидировали после короткой программы (83,91 балла), в которой - пусть и неофициально - превзошли мировой рекорд китайской пары Суй Вэньцзин - Хань Цун (81,27 балла).

Однако в произвольной программе Тарасова - Морозов допустили ошибку на параллельном прыжке тройном тулупе, поэтому стали вторыми как в сегодняшнем прокате, так и по итогам турнира.

Бронзовые медали чемпионата России завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).