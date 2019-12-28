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28.12.2019 15:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Бойкова - Козловский впервые стали лучшей парой России

Текст: Анна Козина
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Для питерских спортсменов, которые тренируются у Артура Минчука и знаменитой Тамары Москвиной, это первая победа на национальном первенстве в карьере.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский по сумме двух программ набрали 233,66 балла, опередив чемпионов Европы и призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову и Владимира Морозова (233,19). Спортсмены, которые тренируются в США у Марины Зуевой, лидировали после короткой программы (83,91 балла), в которой - пусть и неофициально - превзошли мировой рекорд китайской пары Суй Вэньцзин - Хань Цун (81,27 балла).

Однако в произвольной программе Тарасова - Морозов допустили ошибку на параллельном прыжке тройном тулупе, поэтому стали вторыми как в сегодняшнем прокате, так и по итогам турнира.

Бронзовые медали чемпионата России завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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