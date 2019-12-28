В Чечне открыли самую длинную в мире всесезонную трассу для катания

В Чеченской республике на молодом горнолыжном курорте "Ведучи" торжественно запустили самую длинную в мире горнолыжную трассу с искусственным покрытием. Открытие объекта приурочили к старту зимнего туристического сезона. Об этом сообщили в корпорации "Курорты Северного Кавказа".
Новая горнолыжная трасса подходит как для начинающих, так и опытных любителей зимнего отдыха. Покрытие изготовлено итальянскими специалистами из синтетического материала (пластика), который воссоздает свойства и скольжение настоящего снега.
Новая технология позволяет кататься даже летом. Зимой покрытие удерживает снежный покров, позволяет раньше встать на лыжи, в период таяния сберечь спортивный инвентарь от повреждений. Протяженность трассы - около 1 километра. Для спуска используются обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки, специальная одежда не требуется.
- "Ведучи" качественно растет: каждый год здесь появляются новые объекты. Летом открыли первый в Чечне байк-парк, осенью построили домики для барбекю. Одновременно с этим растет и турпоток - за 2019 год он увеличился в пять раз. Курорт постепенно становится круглогодичным, и самая большая в мире зона катания с искусственным покрытием - тому подтверждение, - отметил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров КСК Одес Байсултанов.
Вместе с тем, к 2025 году на территории курорта планируется построить семь канатных дорог и свыше 16,5 километра трасс.
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Всесезонное покрытие — самое длинное в мире ☝🏻 — открылось сегодня в тестовом режиме на «Ведучи». Теперь лыжники и сноубордисты могут кататься на курорте круглый год ⛷🏂. ⠀ В праздничной церемонии приняли участие первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов @baysultanov_odes, министр туризма Чечни Муслим Байтазиев @muslimbaytaziev и гендиректор КСК Хасан Тимижев @khtimizhev. А гости курорта одними из первых протестировали покрытие трассы протяжностью порядка километра. ⠀ «При активной поддержке Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова @za_kadyrova_95eng «Ведучи» превращается в точку притяжения для жителей и гостей Чеченской Республики. Курорт на нулевом этапе развития, но уже демонстрирует хорошую динамику — рост числа туристов в пять раз, появление все новых и новых активностей. Одна из новинок — всесезонное покрытие трассы», — отметил председатель Совета директоров КСК Одес Байсултанов. ⠀ Помимо катания на лыжах и сноуборде на «Ведучи» можно покататься на ватрушках, воспользоваться развлекательными услугами гостиниц, съездить на экскурсию, отдохнуть в гриль-домиках. ⠀ #КурортыСеверногоКавказа #Ведучи #Кадыров #Байсултанов