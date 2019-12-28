В Чечне открыли самую длинную в мире всесезонную трассу для катания

В Чеченской республике на молодом горнолыжном курорте "Ведучи" торжественно запустили самую длинную в мире горнолыжную трассу с искусственным покрытием. Открытие объекта приурочили к старту зимнего туристического сезона. Об этом сообщили в корпорации "Курорты Северного Кавказа".

Новая горнолыжная трасса подходит как для начинающих, так и опытных любителей зимнего отдыха. Покрытие изготовлено итальянскими специалистами из синтетического материала (пластика), который воссоздает свойства и скольжение настоящего снега.

Новая технология позволяет кататься даже летом. Зимой покрытие удерживает снежный покров, позволяет раньше встать на лыжи, в период таяния сберечь спортивный инвентарь от повреждений. Протяженность трассы - около 1 километра. Для спуска используются обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки, специальная одежда не требуется.

- "Ведучи" качественно растет: каждый год здесь появляются новые объекты. Летом открыли первый в Чечне байк-парк, осенью построили домики для барбекю. Одновременно с этим растет и турпоток - за 2019 год он увеличился в пять раз. Курорт постепенно становится круглогодичным, и самая большая в мире зона катания с искусственным покрытием - тому подтверждение, - отметил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров КСК Одес Байсултанов.

Вместе с тем, к 2025 году на территории курорта планируется построить семь канатных дорог и свыше 16,5 километра трасс.