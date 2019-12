В Чечне открыли самую длинную в мире всесезонную трассу для катания

View this post on Instagram

Всесезонное покрытие — самое длинное в мире ☝🏻 — открылось сегодня в тестовом режиме на «Ведучи». Теперь лыжники и сноубордисты могут кататься на курорте круглый год ⛷🏂. ⠀ В праздничной церемонии приняли участие первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов @baysultanov_odes, министр туризма Чечни Муслим Байтазиев @muslimbaytaziev и гендиректор КСК Хасан Тимижев @khtimizhev. А гости курорта одними из первых протестировали покрытие трассы протяжностью порядка километра. ⠀ «При активной поддержке Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова @za_kadyrova_95eng «Ведучи» превращается в точку притяжения для жителей и гостей Чеченской Республики. Курорт на нулевом этапе развития, но уже демонстрирует хорошую динамику — рост числа туристов в пять раз, появление все новых и новых активностей. Одна из новинок — всесезонное покрытие трассы», — отметил председатель Совета директоров КСК Одес Байсултанов. ⠀ Помимо катания на лыжах и сноуборде на «Ведучи» можно покататься на ватрушках, воспользоваться развлекательными услугами гостиниц, съездить на экскурсию, отдохнуть в гриль-домиках. ⠀ #КурортыСеверногоКавказа #Ведучи #Кадыров #Байсултанов