Новости

ФРГ бьет рекорды по поставкам оружия 11:49
На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли 11:43
В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки 11:02
17-летняя девушка умерла после сдачи норм ГТО по плаванию 10:55
Сбербанк запустил функцию возврата забытых денег 10:51
В Крыму бойцовская собака напала на ребенка 10:30
Телегин назвал причину развода с Пелагеей 10:22
Посла России вызвали в МИД Польши после критики Путина 10:21
"Дорогая, я в гараж". Водители все чаще отказываются от ремонта на СТО 10:20
3 очка Артемия Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" 09:32
Шестилетняя девочка спасла свою маму от смерти во время полета 09:21
В Мексике начальника полиции обвинили в массовом убийстве американцев 09:17
Российский хоккеист "Торонто" отправлен в больницу во время матча 09:10
Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов 09:06
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2" 08:54
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ 08:14
Главный приз премии Якутии вручен фильму "Надо мною солнце не садится" 08:01
Более 200 тонн пшеницы сожгли в Амурской области 07:42
В Балтиморе произошло больше убийств, чем в многомиллионном Нью-Йорке 07:35
Пожар в жилом комплексе "Алые Паруса" привел к гибели двух человек 07:33
Чиновникам Приморья напомнили о запрете получать подарки 06:50
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма 06:32
Спасатели нашли тела 6 погибших при крушении вертолета на Гавайях 06:22
Пассажиры остановили оставшийся без управления трамвай в Германии 06:09
Охранять лес в Бурятии будут добровольцы на джипах 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки

Текст: Анна Юркова

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Анапы, обвиняемого в убийстве 60-летнего соседа и его 30-летнего сына общеопасным способом.

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

По данным следствия, инцидент произошел еще 3 февраля 2019 года в анапском селе Супсех. Вечером в одном из дворов на улице Грушовая громко играла музыка, которая мешала 54-летнему соседу. Мужчина сделал замечание нарушителям спокойствия, бросив камни в их двор. В ответ на претензию отец и сын со своим знакомым пришли ко двору соседа и стали выяснять отношения.

- Тогда подозреваемый взял охотничье ружье и выстрелил в голову 60-летнего оппонента. Затем вышел на улицу. Сын пострадавшего бросился к обидчику и, пытаясь отобрать оружие, получил ранение в живот. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. О произошедшем мужчина сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"