В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Анапы, обвиняемого в убийстве 60-летнего соседа и его 30-летнего сына общеопасным способом.

По данным следствия, инцидент произошел еще 3 февраля 2019 года в анапском селе Супсех. Вечером в одном из дворов на улице Грушовая громко играла музыка, которая мешала 54-летнему соседу. Мужчина сделал замечание нарушителям спокойствия, бросив камни в их двор. В ответ на претензию отец и сын со своим знакомым пришли ко двору соседа и стали выяснять отношения.

- Тогда подозреваемый взял охотничье ружье и выстрелил в голову 60-летнего оппонента. Затем вышел на улицу. Сын пострадавшего бросился к обидчику и, пытаясь отобрать оружие, получил ранение в живот. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. О произошедшем мужчина сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.