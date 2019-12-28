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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму бойцовская собака напала на ребенка

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика. Инцидент произошел в Нижнегорском районе Крыма. Об это "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

Животное напало на ребенка, когда он был дома один. Агрессивная собака отгрызла ему ухо, сняла часть кожи на черепе. Когда домой вернулась мама мальчика, собака убежала.

Мальчик доставлен в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской детской клинической больницы, где ему оказывается вся необходимая помощь, сообщили "РГ" в пресс-службе Минздрава Крыма. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, но он находится в тяжелом состоянии.

- В начале января 2020 года планируется перевести пострадавшего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас с учреждением согласован план терапии.

Медики предполагают развитие осложнений, поэтому принимают меры, чтобы их не допустить.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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