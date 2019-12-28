В Крыму бойцовская собака напала на ребенка

Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика. Инцидент произошел в Нижнегорском районе Крыма. Об это "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Животное напало на ребенка, когда он был дома один. Агрессивная собака отгрызла ему ухо, сняла часть кожи на черепе. Когда домой вернулась мама мальчика, собака убежала.

Мальчик доставлен в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской детской клинической больницы, где ему оказывается вся необходимая помощь, сообщили "РГ" в пресс-службе Минздрава Крыма. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, но он находится в тяжелом состоянии.

- В начале января 2020 года планируется перевести пострадавшего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас с учреждением согласован план терапии.

Медики предполагают развитие осложнений, поэтому принимают меры, чтобы их не допустить.