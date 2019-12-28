Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму

Авария с участием микроавтобуса Volkswagen и грузовика МАЗ произошла на трассе Симферополь - Алушта - Ялта вблизи поселка Нижняя Кутузовка. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

В 14 часов 25 минут микроавтобус столкнулся с грузовиком-автоцистерной, перевозившей топливо. На фото с места ДТП видно, как у микроавтобуса расплющена передняя часть после столкновения с ехавшим впереди бензовозом.

На место дорожного происшествия немедленно выехали спасатели и пожарные. Им удалось не допустить разлива и возгорания топлива. Сейчас препятствия для движения транспорта на горной дороге устранены. В ликвидации последствий аварии участвовали 16 человек и шесть единиц техники. Кто стал виновником аварии - выяснит следствие.

В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщили "РГ" в Центре медицины катастроф РК. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в Алуштинскую городскую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.