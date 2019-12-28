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28.12.2019 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Три предприимчивые челябинские пенсионерки пойдут под суд за организацию нелегального производства алкоголя. Бабушки-бутлегеры запустили брошенный ликеро-водочный завод и успели разлить горячительного на сумму свыше 25,6 миллиона рублей, передает прокуратура области.

По информации правоохранительных органов, женщины как-то получили доступ на территорию законсервированного завода в Верхнеуральске, где с 2001 по 2016 производили напитки. Предприятие потом закрыли, но все оборудование по розливу и упаковке было исправно и осталось в помещениях.

Фото: istock
В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Пенсионерки наняли местных жителей и запустили производство фальшивой алкогольной продукции.

"С ноября 2017-го по март 2018 года они сделали более 40 тысяч бутылок якобы водки на сумму более 7,1 миллиона рублей. Кроме того, пытались выпустить еще 90 тысяч бутылок стоимостью свыше 18,5 миллиона рублей, но не успели: в марте 2018 года их деятельность пресекли сотрудники полиции", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Бабушки обвиняются по нескольким статьям УК РФ (за производство алкоголя и использование чужого товарного знака в частности). Уголовное дело передано в Верхнеуральский районный суд области для рассмотрения.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Госрегулирование оборота алкоголя

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