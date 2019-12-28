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28.12.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли

Текст: Татьяна Воробьева

На Восточно-Таркосалинском месторождении накануне в 22:29 по местному времени начался пожар. Его быстро удалось потушить силами пожарной охраны самого предприятия, однако два человека погибли.

По данным регионального главка МЧС, произошло возгорание трех автомобилей газораспределительной станции: агрегат подъемный для ремонта скважин на базе шасси КРАЗ (АПР-80), передвижная парогенераторная установка на базе КамАЗа и МАЗ. Огонь повредил также устье скважины.

На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Также СК ЯНАО начал доследственную проверку по факту гибели людей.

"Пострадали рабочие подрядной организации - двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Все они работали вахтовым методом", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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