На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли

На Восточно-Таркосалинском месторождении накануне в 22:29 по местному времени начался пожар. Его быстро удалось потушить силами пожарной охраны самого предприятия, однако два человека погибли.

По данным регионального главка МЧС, произошло возгорание трех автомобилей газораспределительной станции: агрегат подъемный для ремонта скважин на базе шасси КРАЗ (АПР-80), передвижная парогенераторная установка на базе КамАЗа и МАЗ. Огонь повредил также устье скважины.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Также СК ЯНАО начал доследственную проверку по факту гибели людей.

"Пострадали рабочие подрядной организации - двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Все они работали вахтовым методом", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.