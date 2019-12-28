Почему не во всех самолетах сегодня предоставляют питание

Заветная фраза "во время полета вам будут предложены горячие обеды", которую завораживающим голосом произносят стюардессы, сегодня звучит все реже. Авиакомпании на протяжении последних лет идут по пути сокращения затрат на бортовое питание, а то и отказываются от него вовсе. Но как быть пассажирам: брать с собой в полет вареные яйца и курицу в фольге, как когда-то в поезд? Есть ли сегодня четкие правила по обязательному предоставлению питания, исходя из времени нахождения в полете, регламентирован ли состав обедов и завтраков, обязаны ли давать на борту хотя бы воду и т. д. Все эти вопросы мы адресовали главе Ассоциации туроператоров Урала Сергею Бузько.

Скуден наш завтрак и скуден обед

- Кормить или нет - сегодня это исключительно добрая воля самих авиаперевозчиков. Давно уже нет правил, действовавших во времена СССР, когда компания обязана была предоставить пассажиру обед, если полет длится два часа и более. Многие еще помнят, что пассажирам рейса Екатеринбург - Москва, на котором лететь всего два часа пять минут, приносили полноценные горячие обеды. Причем, и ранним утром, и ночью. Сегодня редкие авиакомпании при таком времени в пути дают хотя бы небольшие бутерброды. Поэтому если пассажиру очень важно не остаться в полете без еды, нужно заранее поинтересоваться при покупке билета, а будут ли кормить на борту. Ведь кто-то летит с детьми и фактор питания для них особенно важен, - говорит эксперт.

Конечно, перевозчики не полные "изверги": при полете четыре часа и более подавляющее большинство все-таки кормят своих пассажиров. Особенно - на международных, трансконтинентальных рейсах. И некоторые, надо сказать, весьма неплохо.

Но если, по словам Бузько, питание в билете не значится, его можно заказать за отдельную плату заранее. Перед бронированием авиабилета прочитайте раздел о бортовом питании на сайте перевозчика. Там должно быть указано, в каком объеме предоставляется питание в разных классах обслуживания.

Причем, многие компании предоставляют спецнаборы для разных категорий пассажиров - кошерное, халяльное, питание для вегетарианцев и т. д. Есть, правда, перевозчики, которые не кормят в принципе. При этом у многих компаний еду можно купить уже на борту. Так, компания, позиционирующая себя как лоукостер Flydubai, продает питание по меню в полете. Правда, стоит это недешево, да и купить можно разве что шоколадки, йогурты, снеки и тому подобное.

К слову, в екатеринбургском аэропорту Кольцово, как рассказал Сергей Бузько, работает специальный сервис, и любой пассажир, летящий в любую точку и практически с любым перевозчиком, может онлайн заказать для себя обед, его доставят на борт и подадут в полете. Ну а если сделать это невозможно (например, на чартерных рейсах), ничего не остается, как запастись своей едой. Правда, и тут подвох. Внутренними правилами многих авиакомпаний запрещено проносить еду на борт. А если и разрешено, то исключительно в твердом виде, никаких гелей и жидкостей. Тут уже начинают действовать международные правила безопасности перевозок.

Где качественнее и сытнее?

При всем разнообразии позиций перевозчиков по поводу питания на борту, по словам эксперта, сформировались все-таки некие общие правила на этот счет.

Так, если перелет длится меньше часа, еда не положена вовсе, но могут предложить напитки. В России, если вы попросите у бортпроводника воды, он обязан налить ее бесплатно. А вот в Европе и Америке нет законов, обязывающих безвозмездно поить вас в полете.

На рейсах до трех часов пассажирам экономкласса выдают холодные закуски: печенье, булочку, батончик или сэндвич, бывают йогурты, шоколадки и орешки.

На рейсах дольше трех-четырех часов полагается горячее питание, в зависимости от времени вылета это может быть завтрак, обед или ужин.

Если перелет длится шесть-восемь часов, к основному приему пищи добавляется один перекус.

Если лететь дольше восьми часов, горячей едой угощают два раза.

Сколько раз будут кормить на конкретном рейсе, какой величины будет порция, принесут ли бортпроводники горячую еду или только закуску, предложат ли в полете пиво или вино - зависит исключительно от того, с какой именно компанией вы летите. Причем, неважно какой именно это перевозчик - отечественный или крупный зарубежный.

- Конечно, у пассажиров, которые часто летают, уже сложилось определенное мнение по поводу еды у разных перевозчиков. Считается, например, что европейские компании крайне экономны, обеды очень скромные и все за дополнительную плату, - говорит Сергей Бузько. - А недавно я летел в США из Нью-Йорка в Орландо, на борту не кормили вовсе, пришлось купить небольшой пакетик орехов, и стоило это, скажу вам, очень недешево. А вот TurkishAirlines и Emirates пассажиры, как правило, неизменно хвалят. Потому что они кормят с восточной щедростью. Особенно на дальних рейсах. Весьма неплохо отзываются на трансконтинентальных рейсах и о нашем "Аэрофлоте".

Кстати

Как показывают опросы, каким будет питание и будут ли кормить в полете, исключительно важно только для девяти процентов пассажиров. На первой позиции (кроме фактора безопасности, конечно), то, насколько удобно кресло, достаточно ли пространство для ног и приветливы ли бортпроводники.