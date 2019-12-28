Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности

Больше трех часов кружил самолет "Уральских авиалиний" над Свердловской областью, вырабатывая топливо. В 17.30 лайнер успешно приземлился в Кольцово.

Ранее, напомним, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, так как на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Для безопасной посадки пришлось вырабатывать топливо.

"Все прошло благополучно, самолет не получил повреждений. Сейчас пассажиров будут высаживать. Полетят ли они дальше этим же бортом или же его заменят, пока не известно", - сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона.

На борту находились 151 пассажир и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.