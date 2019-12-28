Рекордную партию кокаина изъяли в Уругвае

Самую крупную в истории партию кокаина обнаружили в уругвайском порту Монтевидео. В одном из контейнеров находились не только соевые бобы, но 4,4 тонны наркотика. Белый порошок должны были доставить в африканский порт Ломе в столице Того.

Чуть позднее на юго-западе страны изъяли еще одну тонну кокаина. Также были задержаны владельцы погрузочной станции, причастные к наркотрафику.

Это не первая крупная партия кокаина, перехваченная в Уругвае в этом году. Как сообщает РИА Новости, 20 ноября в порту Монтевидео были задержаны три тонны наркотика.