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28.12.2019 22:36
Рубрика: Власть

Родных погибших офицеров квартиры не лишат

Текст: Юрий Гаврилов
Президент РФ подписал закон, корректирующий порядок выплаты долгов по ипотечному кредиту семьями погибших или умерших военнослужащих.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Смысл нововведений сводится к тому, чтобы защитить социальные права таких людей и в случае потери кормильца не оставить их еще и без крыши над головой. Для этого необходимые поправки внесли сразу в две статьи Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" - 4-ю и 12-ю.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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С вступлением их в силу за купленную с помощью целевого жилищного займа квартиру после гибели или смерти участвовавшего в этой программе служивого его вдове и детям (у не успевшего обзавестись семьей - матери и отцу) расплачиваться не придется. Новая редакция закона позволяет уполномоченному органу - Росвоенипотеке - единовременно переводить им деньги на погашение банковского кредита с учетом суммы процентов по ипотечному договору. Выплата средств, дополняющих накопления на покупку квартиры или дома. производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления.

Чтобы получить необходимые средства для досрочного погашения ипотечного кредита, родственникам военнослужащего нужно будет написать соответствующее заявление. Его рассмотрят в течение 30 дней и примут решение о выплате жилищных денег.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Напомним, что сейчас участниками военной ипотеки являются более 530 тысяч кадровых военнослужащих силовых ведомств России. Свыше 240 тысяч их них с помощью этой жилищной программы уже приобрели собственную крышу над головой. По прежней редакции закона, если участник ведомственной ипотеки погибал или умирал, члены его семьи имели право воспользоваться для покупки квартиры или расчета с банком по жилищно-ипотечному кредиту накопленными на именном счету военного деньгами. Средства на дальнейшее погашение долга, как и при его жизни, продолжали начислять из бюджета в виде ежемесячных платежей. Так продолжалось до полного погашения кредита, выданного офицеру, прапорщику или контрактнику на приобретение жилья.

Теперь в случае гибели или смерти заемщика его родным не придется годами ждать расчета за квартиру. Однако полноценными ее собственниками они сразу тоже не станут. Распоряжаться недвижимостью - продавать ее, менять, дарить и т.д. - им, как и прежде, разрешат лишь после погашения кредитных обязательств. До этого момента квартира или дом останутся в залоге у банка, выдавшего семье ипотечный заем.

Власть Безопасность Армия Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Квартиры для военных Буква закона

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