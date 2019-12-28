Российский хоккеист "Торонто" отправлен в больницу во время матча

Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев угодил в больницу, получив глубокий порез запястья в матче против "Нью-Джерси".

В третьем периоде встречи у ворот "Торонто" упал игрок "Дэвилз" Йеспер Братт. В полете он попал коньком по руке Михееву, который был вынужден спешно отправиться в раздевалку.

Оттуда Михеева с сильным порезом отправили в больницу. Пока в штабе "Торонто" не знают, на какой срок выбыл из строя россиянин.

Вратарь "кленовых листьев" Майкл Хатчинсон, на глазах которого все и произошло, после матча пребывал в легком шоке. "Ужас. Вдруг хлынула кровь, и я испугался за него. Надеюсь, что в итоге все будет в порядке", - сказал он.

Главный тренер "Торонто" Шелдон Киф рассказал, что Михееву придется немного задержаться в Ньюарке, для того, чтобы врачи сумели решить все проблемы со здоровьем. По его словам, медики диагностировали глубокий порез.

Сама же игра завершилась победой "Торонто" в овертайме - 5:4. Михеев успел до травмы забросить свою восьмую шайбу в сезоне.