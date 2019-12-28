Рыбоводы получат земельные участки

Рыбоводы смогут получать землю под строительство аквакультурной инфраструктуры в упрощенном порядке. Президент подписал закон, которым вносятся поправки в Земельный кодекс РФ и закон об аквакультуре.

Если для выращивания рыбы или морепродуктов необходимо построить береговую инфраструктуру, в частности, капитальный объект, рыбоводы смогут заключать договоры аренды земельного участка без проведения торгов. При этом договор аренды земли заключается на срок действия договора пользования рыбоводным участком. Правило применяется в отношении всех видов земельных участков, за исключением лесных, для которых процедура торгов сохраняется.

Можно под строительство объектов инфраструктуры для аквакультурного хозяйства использовать земли сельхозназначения, если на них расположены пруды и обводненные карьеры.

До принятия нового закона отношения регулировались только в отношении водоемов. Рыболовные участки предоставлялись по итогам открытых торгов и то только непосредственно в границах водоема, то есть без прибрежной полосы. А вот земельный участок нужно было оформлять отдельно. Однако для обустройства аквакультурного хозяйства земельные участки, прилегающие к водоему, необходимы хотя бы для того, чтобы установить склады для хранения кормов, оборудования или для подготовки рыбопосадочного материала.

Потому было решено предоставить рыбоводным хозяйствам право пользоваться землей, находящейся в государственной или муниципальной собственности. В Земельном кодексе уже предусмотрена аналогичная норма для пользователей рыбопромысловыми участками для целей рыболовства.