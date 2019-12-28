Самозанятым упростили доступ к закупкам госкомпаний

Участвовать в госзакупках самозанятые могли и раньше, но на общих основаниях. В то же время для представителей малого и среднего бизнеса законом предусмотрен ряд преференций. Госкомпании обязаны отдавать им 18% от общего объема своих закупок, 15% контрактов должны заключаться на прямых торгах (в них не может участвовать крупный бизнес). С 1 января 2020 года квоты увеличатся до 20% и 18% соответственно. Кроме того, для субъектов МСП действует сокращенный срок оплаты поставок (30 дней, а с 1 января - 15 дней).

Что касается мер поддержки, на которые смогут рассчитывать самозанятые, то речь идет о финансовой (льготные кредиты), имущественной, информационной, консультационной и образовательной помощи по линии Корпорации МСП.

Новые нормы должны помочь становлению бизнеса самозанятых и будут стимулировать выход таких граждан из тени. По итогам 2019 года число участников эксперимента по уплате налога на профессиональный доход превысило 330 тысяч человек. Все они официально зарегистрировались в качестве самозанятых в специальном приложении "Мой налог" и работают легально.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим стартует еще в 19 регионах, а с 1 июля его планируется распространить на всю страну. По оценкам "Опоры России", в этом случае число официально подтвердивших свой статус самозанятых, вполне может перевалить за отметку в 1 млн человек.

Закон, подписанный президентом, вступает в силу со дня официального опубликования. Для нормы, которая оговаривает распространение на самозанятых преференций при участии в госзакупках до 2029 года, предусмотрена отсрочка - 90 дней. Это связано с тем, что правительству предстоит принять подзаконные акты.