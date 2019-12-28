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28.12.2019 18:26
Рубрика: Власть

Самозанятым упростили доступ к закупкам госкомпаний

Текст: Юлия Кривошапко
Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Такое право будет у них в течение всего срока проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть, до 1 января 2029 года. Кроме того, самозанятым становятся доступны меры поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Поправки подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участвовать в госзакупках самозанятые могли и раньше, но на общих основаниях. В то же время для представителей малого и среднего бизнеса законом предусмотрен ряд преференций. Госкомпании обязаны отдавать им 18% от общего объема своих закупок, 15% контрактов должны заключаться на прямых торгах (в них не может участвовать крупный бизнес). С 1 января 2020 года квоты увеличатся до 20% и 18% соответственно. Кроме того, для субъектов МСП действует сокращенный срок оплаты поставок (30 дней, а с 1 января - 15 дней).

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Что ожидает малый и средний бизнес после смены налогового режима

Что касается мер поддержки, на которые смогут рассчитывать самозанятые, то речь идет о финансовой (льготные кредиты), имущественной, информационной, консультационной и образовательной помощи по линии Корпорации МСП.

Новые нормы должны помочь становлению бизнеса самозанятых и будут стимулировать выход таких граждан из тени. По итогам 2019 года число участников эксперимента по уплате налога на профессиональный доход превысило 330 тысяч человек. Все они официально зарегистрировались в качестве самозанятых в специальном приложении "Мой налог" и работают легально.

Бизнесменов могут наказать увеличенными в десятки раз штрафами

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим стартует еще в 19 регионах, а с 1 июля его планируется распространить на всю страну. По оценкам "Опоры России", в этом случае число официально подтвердивших свой статус самозанятых, вполне может перевалить за отметку в 1 млн человек.

Закон, подписанный президентом, вступает в силу со дня официального опубликования. Для нормы, которая оговаривает распространение на самозанятых преференций при участии в госзакупках до 2029 года, предусмотрена отсрочка - 90 дней. Это связано с тем, что правительству предстоит принять подзаконные акты.

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