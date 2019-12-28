Сбербанк запустил функцию возврата забытых денег

Сбербанк устанавливает новые банкоматы с функцией возврата забытых денег.

"Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег", - цитирует РИА Новости пресс-службу банка. В результате количество случаев, когда клиенты забывают деньги в банкомате, сократилось на 30%.

Если клиент не взял снимаемые со счета деньги и ушел, машина заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия, пояснили в банке.

Также клиентов теперь информируют с помощью SMS о забытой в банкомате карте. В результате, клиенты стали в два раза реже забывать свои карты.

Сейчас новыми банкоматами уже переоборудовано 40% сети. Всего сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.