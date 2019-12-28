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Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой в день годовщины его смерти

Новости
    28.12.2019, 14:09
Текст:   Олег Усков

Еще одно крайне мрачное совпадение: 25 декабря, ровно через три года после смерти знаменитого брата, младшая сестра Джорджа Майкла, 55-летняя Мелани Панайоту, найдена мертвой в своем доме в Лондоне.

Как сообщает Mirror, тело Мелани Панайоту обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

Факт смерти женщины подтвержден ее родными и полицией города. С указанием на то, что смерть не носит ни подозрительного, ни криминального характера. Но точную причину скоропостижной кончины Мелани предстоит выяснить экспертизе.

Как напоминает газета, Мелани с братом были очень близки, сестра постоянно сопровождала артиста в турне.

Тело Джорджа Майкла было обнаружено в его доме 25 декабря 2016 года.

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