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Уже третий человек, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер

Новости
    27.12.2019, 13:12
Текст:   Олег Усков

Ситуация вокруг актера Кевина Спейси, обвиненного во множестве случаев сексуального насилия и преследований, включая половой террор в отношении несовершеннолетних, окончательно приняла зловещий и мистический характер.

Как пишет Deadline, умер еще один обвинитель артиста - вот уже третий!

На этот раз - 47-летний Ари Бен, норвежский писатель и бывший муж принцессы страны. Уточнено, что Бен, пожаловавшийся на недвусмысленные вольности со стороны Спейси, скончался 25 декабря. Причиной смерти назван суицид.

При этом особую атмосферу происходящему придает тот факт, что накануне Кевин Спейси разместил на YouTube поздравительное видео, в котором в образе Фрэнка Андервуда, главного героя "Карточного домика", пожелал всем счастья и сообщил, что подправил здоровье и внес в свою жизнь ряд корректив. Чего и остальным желает.

А далее "Фрэнк" призвал убивать своих злопыхателей и недоброжелателей добротой.

Напомним. В мае помощница медсестры Линда Калкин, одна из первых обвинителей Спейси, погибла, будучи сбита машиной. При этом водителю смертоносной "Тойоты" обвинения предъявлены не были. В сентябре умер второй обвинитель, массажист, - в разгар судебного процесса.

Кроме того, один из исков к Спейси был внезапно отозван после того, как из дела таинственным образом пропала единственная улика.

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