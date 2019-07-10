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Дело о "педофилии" Кевина Спейси развалилось

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    10.07.2019, 12:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Кевин Спейси снова стал Фрэнком Андервудом

Очередные обвинения, выдвинутые против 59-летнего американского актера и режиссера Кевина Спейси, идут прахом: уголовное дело против Спейси, обвиненного в домогательствах к несовершеннолетнему в 2016-м в баре Нанкатета, вот-вот может быть закрыто. 

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на судью, ведущего процесс. И поясняющего, что из дела исчезла главная улика - сотовый телефон предполагаемой жертвы, содержавший вероятные доказательства преступных поползновений Спейси.

В частности - сомнительной убедительности видео и переписка юноши со своей подругой.  

Сторона актера склоняется к версии, что "внезапная" пропажа телефона случилась из-за того, что его содержание доказывало противоположное - полную невиновность Спейси. Поэтому было удалено, скорее всего, матерью предполагаемой жертвы. 

При этом "потерпевший" утверждает, что ничего не удалял и не вычищал. А если что-то и пропало вдруг из устройства, то это, скорее всего, техническая неполадка. И где его "айфон" теперь он не знает. 

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