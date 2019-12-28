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28.12.2019 19:02
Рубрика: Спорт

Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной

Текст: Анна Козина

Фигуристка Анна Щербакова, которая второй год подряд выиграла чемпионат России, превзошла мировые рекорды подруг и соперниц по группе Этери Тутберидзе - Александры Трусовой и Алены Косторной.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России

За прокат произвольной программы 15-летняя Щербакова, чисто исполнившая три четверных прыжка, получила от судей 181,94 балла. Этот результат на 15,72 балла выше официального мирового рекорда, принадлежащего Трусовой. Она установила это достижение на этапе серии Гран-при в Канаде в октябре 2019 года.

По сумме двух прокатов Щербакова набрала 261,87 балла, что на 14,28 превышает мировой рекорд, обновленный 16-летней Аленой Косторной в финале Гран-при в начале декабря.

Однако достижения Щербаковой не будут ратифицированы. Чемпионат России не является международным турниром и не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

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