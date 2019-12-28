Шестилетняя девочка спасла свою маму от смерти во время полета

39-летняя Александа Гаджипаулис, которая вместе с шестилетней дочерью Джайден направлялась навестить свою маму, проживающую на острове Крит, вскоре после взлета потеряла сознание на своем месте. Сидевшие рядом пассажиры не заметили, что женщина упала в обморок.

Ее шестилетняя дочка, которая почувствовала, что с ее мамой что-то не так, буквально схватила одного из бортпроводников за руку и стала умолять его о помощи. Экипаж обратился к медикам, которые могли находиться на борту воздушного судна. На просьбу откликнулся врач-терапевт, к счастью, сидевший позади девочки. Он сказал, что у пассажирки, вероятнее всего, произошел ишемический инсульт, и немедленно потребовал экстренной посадки самолета, сообщает The Daily Mail.

Александра Хаджипаулис в состоянии комы была доставлена в больницу в Италии и, к счастью, вышла из нее через 10 дней. По ее словам, несмотря на то что паралич в ногах и левой руке "испортил" ее жизнь, она благодарна Джайден, которая "предотвратила гораздо худший исход". "Джайден спасла мне жизнь - она почувствовала, что со мной что-то не так, она мне помогла, хотя ей всего шесть лет, я так горжусь ею", - сказала женщина.

Медики пояснили, что инсульт был вызван пузырьком воздуха в вене, который проник в мозг женщины, когда давление воздуха изменилось во время взлета самолета.

Женщина оставалась под наблюдением в итальянской больнице в течение шести недель, прежде чем была перевезена в реабилитационный центр в британском Вулверхэмптоне, где будет проходить долгий курс восстановления. Оплатить услуги в размере более 30 тысяч евро помогли пожертвователи, направившие средства в специально созданный фонд. За смышленой девочкой будет присматривать мать Александры, которая была вынуждена переехать в Британию с Крита.