Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25 процентов

Состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2019 году на 25 процентов или на 1,2 триллиона долларов США, сообщает Bloomberg.

Согласно ежегодному "индексу миллиардеров" этого издания (Bloomberg Billionaires Index), совокупное состояние 500 самых состоятельных людей нашей планеты в истекающем году увеличилось на четверть, достигнув астрономической суммы в 5,9 триллиона долларов США.

Сообщается, что наиболее преуспели в умножении своих капиталов глава американской компании Facebook Марк Цукерберг и руководитель Microsoft Билл Гейтс. Еще один американец - основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на потерю в 2019 году из-за развода с супругой 9 миллиардов, тем не менее остался самым богатым человеком в мире - на его банковских счетах находятся 116 миллиардов долларов США.

Примечательно, что представители мировой бизнес элиты из числа американцев в уходящем году прибавили к своим состояниям более 500 миллиардов долларов США.

Это произошло на фоне зафиксированного в Америке рекордного за последние 50 лет показателя финансового неравенства и упавших за последние 15 лет на 7 процентов доходов наименее финансово обеспеченных граждан США, отмечает издание The Hill.