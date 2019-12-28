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28.12.2019,  
13:05
Текст:  Руслан Мельников

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО "Гибка-С"

Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг "Росэлектроника", благодаря РЛС 1Л122 "Гармонь" этот зенитно-ракетный комплекс может обнаружить цель на дистанции 40 километров.

Фото: YouTube
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А поскольку система способна управлять шестью боевыми машинами отделения ПВО, это позволяет значительно сократить время, которое требуется на выполнение боевой задачи. Также сообщается, что в движении машина управления комплекса ПВО может поддерживать связь с боевыми машинами на дистанции не менее восьми километров.

Комплекс "Гибка-С" способен уничтожать воздушные цели, двигающиеся со скоростью до 400 метров в секунду на низких высотах, а также бронетехнику, живую силу и сооружения противника. При этом используются ПЗРК "Верба" и "Игла", которые могут нанести удар на дистанции до шести километров.

Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" на бронеавтомобиле "Тигр" продемонстрировал на испытаниях способность поражать воздушные цели во время движения. Стрельба велась на скорости до 30 километров в час.

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