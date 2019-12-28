Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек, сообщает телерадиостанция BBC.

Инцидент произошел на контрольном пункте в оживленном районе города. По предварительным данным, среди погибших числятся 17 сомалийских полицейских, а также четыре инженера из Турции. Предположительно они могли быть мишенью атаки.

Депутат сомалийского парламента Мохамед Абдиризак подтвердил, что при нападении погибли 90 человек. По его словам, эти сведения носят предварительный характер.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершение теракта, однако в последнее время в стране активизировалась террористическая группировка "Аш-Шабаб (запрещена в России). Радикалы совершили нападение на правительственные здания в Могадишо. Тогда погибли десять человек, в том числе заместитель министра труда Сакар Ибрагим Абдалла. Кроме того, террористы застрелили пятерых граждан при нападение на отель в центре Могадишу.