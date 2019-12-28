Новости

Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове 14:44
Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения 14:31
Рейс Екатеринбург - Симферополь возвращается в аэропорт из-за неисправности 14:30
Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали 14:20
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы 14:12
Корабельный состав ВМФ обновляют с опережением графиков 14:11
Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой в день годовщины его смерти 14:09
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров 13:48
Audi завалит Россию новинками 13:33
В Чечне открыли самую длинную в мире всесезонную трассу для катания 13:27
Умерла актриса Сью Лайон, Лолита из экранизации Кубрика 13:23
Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин" 13:16
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО "Гибка-С" 13:05
В московском метро пассажир устроил поножовщину 12:56
Челябинские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод 12:53
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга 12:20
Пушков считает невозможным примирение США и РФ в 2020 году 12:16
В Прикамье при пожаре в жилом доме погибла мать с тремя детьми 12:11
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря 12:08
ФРГ бьет рекорды по поставкам оружия 11:49
На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли 11:43
В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки 11:02
17-летняя девушка умерла после сдачи норм ГТО по плаванию 10:55
Сбербанк запустил функцию возврата забытых денег 10:51
В Крыму бойцовская собака напала на ребенка 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 14:20
Рубрика: В мире

Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Feisal Omar Фото: REUTERS/Feisal Omar
Фото: REUTERS/Feisal Omar

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек, сообщает телерадиостанция BBC.

Инцидент произошел на контрольном пункте в оживленном районе города. По предварительным данным, среди погибших числятся 17 сомалийских полицейских, а также четыре инженера из Турции. Предположительно они могли быть мишенью атаки.

Боевики с помощью дронов атаковали военный аэродром в сирийском Хаме

Депутат сомалийского парламента Мохамед Абдиризак подтвердил, что при нападении погибли 90 человек. По его словам, эти сведения носят предварительный характер.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершение теракта, однако в последнее время в стране активизировалась террористическая группировка "Аш-Шабаб (запрещена в России). Радикалы совершили нападение на правительственные здания в Могадишо. Тогда погибли десять человек, в том числе заместитель министра труда Сакар Ибрагим Абдалла. Кроме того, террористы застрелили пятерых граждан при нападение на отель в центре Могадишу.

В мире Африка Сомали РГ-Видео

Главное сегодня

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"