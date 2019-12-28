Сжигать мусор можно будет только после его переработки

Изменения вносятся в закон об экологической экспертизе, об отходах производства и потребления и вступят в силу с 1 января 2020 года.

По закону из отходов сначала должны будут извлекать полезные фракции и только потом его смогут отправлять на сжигание. Например, твердые коммунальные отходы могут использоваться в качестве возобновляемого источника энергии "после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки".

Соответственно, средства экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду, взимаемые с предприятий, будут отправляться направляться только на утилизацию, а значит, на переработку мусора.

Ранее сжигание рассматривалось как обезвреживание мусора. Для проведения процедуры требовалось предоставление большего объема экологической документации и разрешений.