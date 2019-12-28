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28.12.2019 10:22
Рубрика: Общество

Телегин назвал причину развода с Пелагеей

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Хоккеист ЦСКА и сборной России Иван Телегин раскрыл причину расставания с известной певицей Пелагеей. О трещине в отношениях между Пелагеей и Телегиным стало известно на этой неделе. Певица, комментируя слухи, написала в соцсетях, что пара приняла решение расстаться, однако о причинах такого шага решила не сообщать.

Певица Пелагея родила дочь хоккеисту Ивану Телегину

Зато это сделал Телегин. В своем Instagram он назвал причину расставания с певицей, в браке с которой у него родилась дочь.

"Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать, и помогать друг другу!" - написал он.

Фото: Photoxpress
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Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. У пары есть дочь Таисия. В СМИ главной причиной расставания этой пары назвали роман хоккеиста с другой девушкой.

Любопытно, что в сети жены хоккеистов организовали флешмоб в поддержку Пелагеи. В нем приняли участие жена Александра Овечкина Анастасия Шубская, жена Дмитрия Орлова Варвара, жена Василия Кошечкина Ирина и многие другие.

Общество Семья и дети Культура Музыка

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