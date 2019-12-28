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28.12.2019 18:12
Рубрика: Спорт

Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Александра Трусова не смогла показать пять четверных прыжков, которые заявила в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Трусова упала с четверного флипа. Этот прыжок она исполнила в финале Гран-при в начале декабря и стала первой фигуристкой, которой покорился этот "квад". Саша также упала с четверного лутца, а вместо четверного тулупа сделала двойной.

Однако во второй половине программы спортсменка сделала сложнейший каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов", а также каскад "тройной лутц - тройной риттбергер".

Спорт Фигурное катание

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