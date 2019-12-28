Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях

Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на Кубке России - Ростелеком 2018/2019 по фигурному катанию в Великом Новгороде, на церемонии награждения. 2019 год. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Чемпионка мира 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева вставила в произвольную программу на чемпионате России прыжок в четыре оборота.

Лиза впервые в карьере попробовала сделать четверной тулуп, который уже получался в тренировочном процессе, на официальных соревнованиях, но недокрутила его и упала. Хотя на сегодняшней тренировке Туктамышева дважды исполнила четверной тулуп - один раз со степаутом и один раз чисто.

Ученица Алексея Мишина также допустила ошибку на выезде с акселя в 3,5 оборота.

Туктамышева набрала за свой прокат 128,89 балла и 204,63 по сумме за два выступления. Перед выступлением тройки сильнейших - Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой - Лиза занимала первое место.

Напомним, что 15-летняя Трусова заявила в произвольной программе ЧР пять четверных прыжков, ее ровесница Щербакова - три.